Ladendieb in Pasching gestellt

Zwei Ladendiebe haben am Freitag in Pasching in einer Parfüm- und einer Elektronikabteilung zugeschlagen. Einer der beiden Täter wurde von einem Kaufhausdetektiv erwischt und festgehalten, der andere Mann konnte flüchten.

Der 19-Jährige aus Attnang traf sich gegen 18.00 mit seinem Kumpan, einem Unbekannten, am Bahnhof in Linz mit dem klaren Vorsatz, in Pasching einen Ladendiebstahl begehen zu wollen. Mit der Straßenbahn angekommen, ging der Unbekannte schnurstracks in die Parfümabteilung. Dort packte er ein Parfüm aus und versteckte es in seiner Kleidung. Die beiden Männer zogen weiter in die Elektronikabteilung des Geschäftes.

Kopfhörer entwendet

Dort nahm der 19-Jährige einen Kopfhörer und versteckte ihn ebenfalls in seiner Kleidung. Dann nahm der Unbekannte noch einen Lautsprecher aus dem Regal und gab ihm den 19-Jährigen, um ihn zu verstecken. Die beiden verließen das Geschäft ohne zu bezahlen. Doch ein Kaufhausdetektiv dürfte den Diebstahl bemerkt haben. Sofort versuchten die beiden zu flüchten.

Detektiv am Ellbogen verletzt

Den 19-Jährigen konnte der Detektiv aber festhalten, obwohl sich dieser heftig zur Wehr setzte und ihn sogar am Ellbogen verletzte. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Beute konnte sichergestellt werden.