Mit Auto in Lokal gefahren

Die Feuerwehr Asten (Bezirk Linz-Land) ist Samstagvormittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Eine 56-jährige Frau war in Asten mit ihrem Auto durch die Auslage in ein Lokal gefahren.

Sie konnte aber nicht erklären, wie ihr das passieren konnte, so Einsatzleiter Stefan Huber von der Freiwilligen Feuerwehr Asten gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Beim Eintreffen am Einsatzort haben wir nur ein riesiges Loch in der Wand gesehen. Das Fahrzeug ist mitten im Lokal gestanden und die Lenkerin noch im Wagen gesessen. Die Frau war zwar nur leicht verletzt, aber schwer geschockt.“

Gäste waren zu dem Zeitpunkt keine im Gastraum. Der Schaden im Lokal dürfte beträchtlich sein, so Einsatzleiter Stefan Huber.