Ausbau der Voest-Brücke beginnt

Ab Samstagabend hat der Ausbau der Voest-Brücke in Linz massive Auswirkungen auf den Verkehr auf der Mühlkreisautobahn. Auf Urfahraner Seite wird die Verkehrsführung verändert.

Und zwar deshalb, weil ab Montag 4.30 Uhr die Richtungsfahrbahn Süd der Mühlkreisautobahn komplett gesperrt wird. Alle vier Fahrstreifen werden dann auf der Richtungsfahrbahn Nord geführt.

Umfangreiche Arbeiten notwendig

Damit das alles klappt, sind ab Samstagabend umfangreiche Arbeiten notwendig, so Martin Pöcheim von der ASFINAG. Die A7 in Richtung Salzburg werde im Bereich Urfahr dafür komplett gesperrt - von Samstag 22.00 Uhr bis Sonntag 22.00 Uhr: „Das heißt, wir leiten ab Samstag 22.00 Uhr den Verkehr im Bereich der Ausfahrt Urfahr von der A7 ab. Man fährt dann ein kurzes Stück auf der Freistädter Straße und im Bereich Kika, Lindengasse wieder auf die A7 auf.“

Die Voestbrücke selbst sei uneingeschränkt benutzbar. In Richtung Norden beziehungsweise in Richtung Freistadt werde von Samstag 19.00 Uhr bis Montag 4.30 Uhr ein einstreifiger Betrieb geführt.

Empfehlung: Baustelle auf A7 umfahren

Von Seiten der ASFINAG empfehle man, nach Möglichkeit am Wochenende die Baustelle auf der A7 zu umfahren. Eine Möglichkeit bestehe etwa, bereits in Treffling von der A7 abzufahren, die Steyregger Brücke zu nutzen und im Bereich der Anschlussstelle Voest wieder auf die A7 aufzufahren. Diese Empfehlung gelte für Verkehr in Richtung Süden, vom Mühlviertel kommend in Richtung Salzburg oder Wien.

„Ein paar Minuten mehr Zeit einplanen“

Auf die Frage, was er sich an Verkehrsbehinderungen am Wochenende und speziell dann am Montag erwarte, meint Martin Pöchheim: „Die Erfahrung von der A7 zeigt, dass es bei der Einrichtung einer neuen Verkehrsführung ein paar Tage dauert, bis sich alle Beteiligten an die neue Situation gewöhnt haben.“ Man ersuche daher die Verkehrsteilnehmer, in den ersten Tagen ein paar Minuten mehr Zeit einzuplanen, und im Baustellenbereich den Sicherheitsabstand einzuhalten, damit es zu keinen Auffahrunfällen komme.

Bei der ASFINAG gehe man aber davon aus, dass sich die Situation aber ab Mittwoch oder Donnerstag „einspiele“ und der Verkehr dann wie in den vergangenen Monaten normal durch die Baustelle fließe.

