Drogenkonsum in Welser Jugendtreff

Ein angeblich von Betreuern in einem Jugendtreff in Wels geförderter Drogenkonsum sorgt seit Dienstag für Wirbel. Die FPÖ sieht einen „Skandal“ der SPÖ. Diese weist die Vorwürfe zurück und spricht von „verdrehten Tatsachen“.

Bei den umfangreichen Ermittlungen zu einem größeren Drogenhändlerring in der Stadt, bei dem 14 Großdealer ausgeforscht wurden, kam ans Licht, dass mehrere der Händler ihre ersten Erfahrungen mit Drogen in diesem Jugendtreff gemacht hatten.

Von Aufsichtspersonen angestiftet

Sie sollen dort sogar von zwei Aufsichtspersonen dazu angestiftet worden sein, Marihuana zu konsumieren, so die Ermittler. Auch das Weitergeben der Drogen war offenbar geduldet. Auch die ersten „Gehversuche“ als Kleindealer sollen angeblich unter Duldung der erwachsenen Aufsichtspersonen in dem Jugendtreff stattgefunden haben, so die Polizei.

Mit 115 Kilogramm Cannabis gehandelt

Ein 31-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau wurden als diese Anstifter ausgeforscht und angezeigt. Beide verweigerten die Aussage. Insgesamt soll der Drogenring mit 115 Kilogramm Cannabis gehandelt haben.

FPÖ: „Ausgewachsener Skandal“

FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und der Landesobmann der freiheitlichen Jugend, Bundesrat Michael Raml, veröffentlichten kurze Zeit nach der Polizeiinformation jeweils in Presseaussendungen den Ort des Jugendtreffs. Es gebe bei den Betreibern ein Naheverhältnis zur SPÖ Wels, in deren Bezirksgeschäftsstelle er untergebracht sei.

Haimbuchner sprach von einem „ausgewachsenen Skandal, der restlos aufgeklärt werden muss“. Ähnlich äußerten sich Raml und später auch die FPÖ-Generalsekretärin und Abgeordnete Marlene Svazek sowie die freiheitliche Jugendsprecherin und Abgeordnete Ricarda Berger.

SPÖ: „Plumpes Ablenkungsmanöver der FPÖ“

Für die SPÖ Oberösterreich konterte deren Geschäftsführerin Bettina Stadlbauer, in den FPÖ-Vorwürfen würden die Tatsachen verdreht. Es handle sich um einen offenen Jugendtreff, zu dem alle Zugang hätten. Im Herbst 2014 seien dort Jugendliche aufgetaucht, die sich auffällig verhalten hätten. Sie seien deshalb sofort des Hauses verwiesen worden. Es handle sich um ein „plumpes Ablenkungsmanöver“ der FPÖ, weil sie in Sachen Aufhebung des Rauchverbots stark unter Druck gekommen sei und medial extrem starken Gegenwind spüre.