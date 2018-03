Flüchtiger Häftling in Vorarlberg gefasst

Jener Häftling aus der Justizanstalt Suben, der vor einem knappen Monat während eines Krankenhausaufenthalts geflohen ist, ist Samstagmittag in der Wohnung eines Verwandten in Vorarlberg festgenommen worden.

Es war ein ausgeklügelter Fluchtplan, den der 43-jährige Serbe vermutlich gemeinsam mit seinem Sohn ausgeheckt hatte. Mit einem Nasen- und Jochbeinbruch, angeblich von einer Gefängnisprügelei, wurde er in das Krankenhaus Schärding eingeliefert. Unmittelbar neben einem Justizwachebeamten sprang der Mann dort aus einem Fenster im zweiten Stock und stieg in ein bereits wartendes Fluchtauto. Der Wagen wurde von der Polizei kurz darauf angehalten. Am Steuer saß der Sohn des Serben - von dem entflohenen Häftling fehlte aber jede Spur.

In Vorarlberg festgenommen

Mit Unterstützung deutscher Ermittler konnte die oberösterreichische Polizei den Serben in Vorarlberg ausfindig machen und ihn Samstagmittag in Bregenz festnehmen. Er wurde vorübergehend in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Der 43-jährige Serbe soll aber in die Justizanstalt Suben überstellt werden.