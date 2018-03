Unbekannter schoss auf Katze

Im Bezirk Schärding treibt sich laut Polizei offenbar ein Tierquäler herum. Eine Katze wurde in Taufkirchen an der Pram mit einer Schusswunde aufgefunden, die Polizei steht noch am Anfang der Ermittlungen.

Der Täter hat laut Polizei mit einem Luftdruckgewehr auf die Katze geschossen, das stehe bereits fest. Das Tier wurde diese Woche in Taufkirchen an der Pram mit einer Schusswunde aufgefunden. Das Projektil blieb in der Hüfte der Katze stecken. Das Tier wurde zu einem Tierarzt gebracht, wo das Projektil entfernt wurde.

Ermittler hoffen auf Hinweise aus Bevölkerung

Die Polizei kann den Zeitraum, in dem der Schuss abgegeben wurde, bereits eingrenzen. Ebenso den Bereich in der Gemeinde Taufkirchen. Es muss Dienstagfrüh oder am frühen Vormittag im Bereich Wolfsedt gewesen sein. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die bei jeder Polizeistelle abgegeben werden können.