Eisstau im Welser Stadtgebiet

In Wels hat die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Eisstau ausrücken müssen. Unter einer Brücke über den Grünbach hatte sich so viel Eis angesammelt, dass eine Überschwemmung drohte.

Die Eisschollen verlegten das Bachbett des Grünbaches im Bereich der Brücke der Laahener Straße in Stadtteil Vogelweide. Das Wasser war bereits über die Ufer getreten, als die Welser Feuerwehr um circa 20.00 Uhr gerufen wurde, so Einsatzleiter Peter Steinerberger.

Drei Stunden Einsatz

Anrainer hatten bereits am Nachmittag versucht, den Eisschollen Herr zu werden, hieß es. Mit einem sogenannten Schalengreifer konnten dann das Eis aus dem Bach gefischt werden. In einem dreistündigen Einsatz gelang es dann den Feuerwehrleuten, den Eisstau zu entfernen.