Bankräuber binnen vier Stunden gefasst

Der Mann, der kurz vor Mittag eine Bank in Kronstorf im Bezirk Linz-Land überfallen hat, konnte laut Polizei nach gut vier Stunden gefasst werden. Der maskierte Täter hatte eine Angestellte mit einer Art Schlagstock bedroht.

Der Mann wurde in der Umgebung von Kronstorf in seiner Wohnung festgenommen. Dort fanden die Polizisten die Beute und auch den schlagstockähnlichen Gegenstand, den der maskierte Täter bei seinem Banküberfall dabei hatte. Kurz vor 11.30 Uhr bedrohte der mit einer Sturmhaube Maskierte in der Raiffeisen-Bankfiliale in Kronstorf eine Angestellte mit einem Schlagstock-ähnlichen Gegenstand, bestätigte die Polizei Medienberichte. Er legte einen schwarzen Rucksack auf das Kundenpult, in den die Frau das Geld geben musste.

Bedrohte Frau stand unter Schock

Ob der Täter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug flüchtete, war vorerst unklar. Außer der Angestellten befanden sich eine weitere Mitarbeiterin sowie der Filialleiter in der Bank. Die bedrohte Frau stand unter Schock und konnte zunächst keine detaillierten Angaben machen.

Kurioses Detail: Auf den Tag genau vor einem Jahr, ebenfalls zur Mittagszeit, wurde die Filiale einer anderen Bank in Kronstorf überfallen: Der Täter wurde damals nach 28 Minuten geschnappt.