Spritztour mit gestohlenen Autos

Aus Langeweile haben zwei junge Vöcklabrucker zwei Autos von Bekannten gestohlen und damit eine nächtliche Spritztour unternommen. Die Polizei stoppte die beiden Lenker, doch einer von ihnen gab Gas und flüchtete.

Bei der Flucht fuhr der 19-Jährige gegen eine Schneestange und beschädigte den Wagen im Frontbereich, so die Polizei. Der ältere der beiden Autodiebe, ein 22-Jähriger, ließ sich hingegen widerstandslos festnehmen. Die beiden jungen Männer hatten vergangenen Freitagabend aus der Wohnung eines Bekannten in Schwanenstadt zwei Autoschlüssel und zwei Mobiltelefone entwendet. Mit den Autos holten sie Freunde ab und verkauften eines der gestohlenen Handys einem Taxilenker, um Schulden zu begleichen.

Von Polizei in Timelkam gestoppt

Währenddessen kamen die rechtmäßigen Autobesitzer nach Hause, eine 45-jährige Frau und ihr 19-jähriger Sohn, bemerkten, dass ihre Autos nicht mehr da waren, und riefen die Polizei. Rasch kamen die Beamten den beiden amtsbekannten jungen Männer auf die Spur und konnten bei der Fahndung beide gestohlenen Autos in Timelkam stoppen. Der jüngere Autodieb konnte Stunden nach seiner Flucht in seiner Wohnung festgenommen werden. Als Motiv für den Diebstahl gaben die beiden jungen Männer übrigens ’"Langeweile" an.