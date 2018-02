Kälte: Streusalz verliert an Wirkung

Zu den eisigen Temperaturen sind im Süden Oberösterreichs in der Nacht auf Dienstag auch teils ergiebige Schneefälle dazugekommen. Auf den Straßen sind deshalb abschnittsweise Rutschbahnen entstanden, denn das Streusalz kann nicht mehr wie gewohnt wirken.

Der Straßenmeister von Gmunden, Alois Lüftinger, sagte Dienstagfrüh gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Die Fahrbahntemperaturen liegen derzeit bei minus zehn Grad. Das bedeutet, dass das Salz fast nicht mehr wirkt. Ein weiteres Problem ist, dass es im Salzkammergut viele Bereiche gibt, wo Kettenpflicht herrscht. Diese Verkehrszeichen werden von vielen Verkehrsteilnehmern aber nicht beachtet.“

Kalzium als Alternative

Dienstagfrüh seien deshalb viele Autofahrer im Bereich Gmunden/Gmundner Berg steckengeblieben, so Lüftinger. Als Alternative zum Salz könne man noch Kalzium verwenden, was wesentlich stärker wirken würde. Dies würde aber nur in seltenen Fällen eingesetzt, da dieses Mittel den Straßenbelag stärker angreifen würde, so Lüftinger. Salz sei bei minus sechs bis minus acht Grad optimal einsetzbar.