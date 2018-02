Goldenes Ehrenzeichen für Josef Pühringer

Nicht ganz ein Jahr nachdem Josef Pühringer seine Ämter übergeben hat, hat der Landeshauptmann außer Dienst am Montagabend das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich erhalten.

Die höchste Auszeichnung des Landes Oberösterreich hat Josef Pühringer von seinem Nachfolger, Thomas Stelzer, am Montagabend überreicht bekommen. Rund 400 Gäste waren zur Feier ins Linzer Landhaus gekommen. Landeshauptmann Stelzer (ÖVP) würdigte seinen Vorgänger als „Klimamacher, Krisenmanager und Gestalter“.

Land OÖ/Stinglmayr

Bei einem Rundflug über Oberösterreich würden die Spuren von Josef Pühringer sichtbar, betonte Stelzer in seiner Laudatio – sei es im Bereich der Infrastruktur, des Hochwasserschutzes oder des Kulturlandes Oberösterreich.

Stelzer würdigte „Klima des Miteinanders“

Noch viel bedeutsamer seien aber die ‚unsichtbaren‘ Spuren, die Pühringer in Oberösterreich hinterlassen habe, so Stelzer: Einen wiedererstarkten Wirtschaftsstandort, Jobs, soziale Gerechtigkeit und ein Klima des Miteinanders und der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Und, wörtlich sagte Stelzer: „Brücken nicht abreißen, sondern immer wieder begehbar zu halten, auch zu politischen Mitbewerbern, war ein zentraler Bestand der Politik von Sepp Pühringer“.

Josef Pühringer: Krisenmanager und Kümmerer

Josef Pühringer sei als Landeshauptmann nicht nur Klimamacher, Krisenmanager und Gestalter gewesen, sondern auch rund um die Uhr Landesvater, so Stelzer weiter und betonte: „Er war und ist auch in seinen neuen Funktionen für die Sorgen der Menschen da. Kein Anliegen ist zu klein und kein Problem zu groß.“ Legendär und auch für die nächsten Politikergenerationen gültig sei sein Spruch „Reden ist wichtig, Handeln aber entscheidend“, was sich auch in zahlreichen umgesetzten Projekten zeige.

Bedeutende Infrastrukturprojekte

Pühringers Ära sei gekennzeichnet von bedeutsamen Straßenbauprojekten, Projekten zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder aber auch im Kulturbereich, so Stelzer. Auch das Wasserkraftwerk Lambach oder die Müllverbrennungsanlage in Wels habe Pühringer gegen großen Widerstand durchgesetzt. Ein absolutes Leuchtturmprojekt sei im Gesundheitsbereich die Medizinische Fakultät gewesen.

Höchste Auszeichnung des Landes

Das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ist die höchste Auszeichnung, die das Land vergeben kann. Die Verleihung wird von den Mitgliedern der Landesregierung beschlossen. Josef Pühringer ist der 35., der diese Auszeichnung, erhalten hat.