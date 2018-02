Führerschein weg: 16 Autos demoliert

Nachdem ihm der Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgenommen wurde, hat ein 21-Jähriger in Hörsching (Bezirk Linz-Land) 16 Autos beschädigt. Der Mann zeigte sich bei der Einvernahme geständig.

Der 21-Jährige aus Haid war in der Nacht auf Sonntag von einer Streife in Hörsching aufgehalten und kontrolliert worden. Ein Alkohol-Vortest ergab bei ihm 1,36 Promille. Weil er sich den Beamten gegenüber außerdem äußerst aggressiv verhielt, wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Auf dem Heimweg zu Fuß dürfte der 21-jährige seine Wut darüber dann an fremden Autos ausgelassen haben.

Auch Kanaldeckel entfernt

Er schlug bei 16 Fahrzeugen entweder die Seitenscheiben ein oder die Außenspiegel herunter. Als die Besitzer in der Früh Anzeige wegen der Sachbeschädigungen erstatteten, fiel der Verdacht schnell auf den aggressiven Alkolenker. Polizisten suchten ihn an seiner Wohnadresse auf, und bei einer Befragung gestand er, die 16 Autos beschädigt und außerdem einen Kanaldeckel entfernt zu haben. Der junge Mann zeigte sich einsichtig und willigte ein, für die Schäden aufzukommen. Er wurde angezeigt.