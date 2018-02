OÖ Kulturquartier: Bilanz und Ausblick

Mit der „Sinnesrausch“-Ausstellung landete das OÖ Kulturquartier während der Wintermonate einen Besuchererfolg. Im Frühling bricht man mit mehreren Festivals und dem „Höhenrausch“ wortwörtlich zu „anderen Ufern“ auf.

Rund 33.000 Besucherinnen und Besucher ließen sich bisher von der „Sinnesrausch“-Ausstellung in den Bann ziehen. Bis 2. April ist diese Fantasiereise im OÖ Kulturquartier noch möglich. Der Frühling bringt dann einen dreifachen Veranstaltungsreigen. Den Anfang macht Mitte März das „Next Comic“ Festival, das mit „Next to Alice“ den Faden der laufenden Ausstellung weiterspinnt. Ende April feiert dann das Filmfestival „Crossing Europe“ sein 15-jähriges Jubiläum.

Eröffnung Höhenrausch 2018

Ab 24. Mai heißt es mit dem „Höhenrausch“ zu „anderen Ufern“ aufzubrechen. 39 Künstlerinnen und Künstler hat Martin Sturm als Leiter des OÖ Kulturquartiers eingeladen, ihre Assoziationen zu diesem mehrdeutigen Thema vorzustellen.

OÖ Kulturquartier-Direktor Martin Sturm meint zum heurigen Höhenrausch-Thema ‚Aufbruch zum anderen Ufer‘: „Wir wissen, dass ‚Wasser‘ etwas Spielerisches und Lustvolles an sich hat, aber auch etwas Bedrohliches. Sei es in Form von Überschwemmungen oder sei es zum Beispiel auch in Form der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer.“

Von einem Containerhafen auf dem Parkdeck über eine Brunneninstallation bis hin zum Neu- bzw. Umbau des Turmes am OK-Dach reicht dabei die Palette.

Turm am OK-Dach wird umgebaut

Der weit über die Innenstadt hinaus sichtbare Holzturm auf dem Parkdeck beim Kulturquartier transformiert zum Mast. In dessen Inneren wird ein Kran stehen. Von ihm aus werden Taue abgespannt, an dessen Ende ein aus Stahl und Aluminium gefertigtes, 20 Meter langes und 17 Meter hohes Segelschiff schwebt, wie Produktionsleiter Dieter Mackinger erläuterte. Der russische Künstler Ponomarev hatte bereits 2014 bei der Marrakesch Biennale ein Schiff aus Bambus auf eine Düne gestellt.

„Donaukulturkonferenz“ im Juni

Nachdem 2019 voraussichtlich der Donaulimes zum Weltkulturerbe erklärt werden soll, widmet sich Oberösterreich schon heuer künstlerisch dem Fluss. Das Kulturquartier, die OÖ Landesmuseen und das Land nehmen am EU-Interreg-Projekt „Danube Culture Platform“ teil, so Landeshauptmann Thomas Stelzer am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. Von 6. bis 8. Juni wird in Linz eine "Donaukulturkonferenz zum Thema „World Heritage“ stattfinden.

