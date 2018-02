Bombendrohung gegen BH Gmunden: Urteil

Zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten (davon 1 Monat unbedingt) ist am Montag am Landesgericht Wels ein Mann verurteilt worden, der gedroht hatte, die Bezirkshauptmannschaft Gmunden in die Luft zu sprengen.

Der 27-jährige Deutsche war bei einem Sorgerechtsstreit im Jänner ausgerastet und hatte gegenüber mehreren Mitarbeitern der Behörde angedeutet, Freunde bei den Hells Angels, einer berüchtigten Motorradbande, zu haben, die er auf sie ansetzen könne. Außerdem drohte er, die Bezirkshauptmannschaft Gmunden in die Luft zu sprengen. Trotz eines aufrechten Waffenverbots trug er eine Gaspistole bei sich.

Freiheitsstrafe und Bewährungshilfe

Der 27-Jährige musste sich wegen gefährlicher Drohung, versuchter Nötigung und dem Vergehen gegen das Waffengesetz am Landesgericht Wels verantworten. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten (davon ein Monat unbedingt und sechs Monaten bedingt) verurteilt. Zum Weiteren wurde Bewährungshilfe angeordnet und der Mann angewiesen, Kontakt mit der Männerberatungsstelle aufzunehmen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

