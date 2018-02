Gestoppt: 19-jähriger Autolenker unter Drogen

Ein Probeführerscheinbesitzer unter Drogenfluss ist der Polizei am Wochenende bei Schwerpunktkontrollen in Linz und im Bezirk Perg ins Netz gegangen. Außerdem ein 16-jähriger Autolenker, der ohne Licht unterwegs war und gar keinen Führerschein hat.

Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer, fiel den Polizisten in Perg wegen seines rasanten Fahrstils auf. Die Ursache war schnell klar, er stand nicht unter Drogen- und Medikamenteneinfluss, sondern hatte auch Alkohol getrunken. Eine weitere Überraschung gab es dann noch im Kofferraum. Dort befand sich ein Freund, der vorne keinen Platz mehr hatte, weil alle fünf Sitze schon belegt waren.

Drogenlenkerin in Linz gestoppt

Ein unbelehrbarer Kandidat wurde in Mauthausen aus dem Verkehr gezogen. Der Drogenvortest fiel positiv aus, vier Substanzen konnten nachgewiesen werden. Bereits vor einem Jahr war dem 22-Jährigen wegen Drogenkonsums der Führerschein abgenommen worden. Und eine 20-jährige Drogenlenkerin wurde schließlich in Linz gestoppt. Sie und alle anderen Drogenlenker wurden vom Amtsarzt für nicht fahrfähig befunden. Ihnen wurden die Führerscheine abgenommen und Anzeigen erstattet.

Bei den Kontrollen durch Polizisten in Zivil wurde in Linz auch ein erst 16-jähriger Autofahrer angehalten, der ohne Licht unterwegs war. Er besitzt keinen Führerschein und wollte in der Nacht schnell zur Tankstelle, um etwas einzukaufen, gab er als Rechtfertigung an.