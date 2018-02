Feuerwehr auf Taubenjagd

Eine Taube hat am Samstag in der Welser Innenstadt für gehörigen Wirbel gesorgt. Der Vogel hatte sich in ein Bekleidungsgeschäft verirrt. Schlussendlich ging die Feuerwehr auf Taubenjagd gehen und konnte den Vogel unversehrt ins Freie bringen.

Der Vogel war durch eine Schiebetür in das Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße geflogen. Kunden und Mitarbeiter des Geschäftes versuchten offenbar vergeblich die Taube wieder in Richtung des Ausgangs zu scheuchen.

Taube flatterte durch Geschäftsabteilungen

Die Welser Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen und rückte mit sechs Helfern an. Doch die Taube war nicht zu bewegen, ins Freie zu fliegen und flüchtete auf eine Kleiderstange in der Herrenabteilung, so die Feuerwehr gegenüber dem ORF OÖ am Samstagabend.

Mit einem Netz gelang es den Einsatzkräften schließlich das Tier einzufangen. Verschmutzungen oder Beschädigungen gab es keine, hieß es. Auch die Taube blieb unverletzt - musste aber wieder hinaus in die Kälte.