Welser Banküberfall: Verdächtiger gefasst

Nach nur einem Tag hat die Polizei offenbar jenen Mann ausforschen können, der eine Bank in der Welser Innenstadt überfallen haben soll. Ein Merkmal half bei der Suche: Dem Täter fehlt ein Finger.

Während des Überfalls trug der Räuber keine Handschuhe. Daher war auch auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen, dass dem vermummten Täter ein Finger fehlt. Dieses Merkmal brachte die Ermittler des Landeskriminalamts rasch auf die Spur des Verdächtigen, sagte Polizei-Pressesprecherin Simone Mayr-Kirchberger Samstagmittag gegenüber dem ORF OÖ. Durch das veröffentlichte Foto habe es mehrere Hinweise gegeben. „Drei von diesen Hinweisen waren für die Ermittler zielführend.“

Beute beim Busbahnhof versteckt

Noch am Freitagnachmittag wurde der 42-jährige Welser festgenommen und gab den Überfall zu. Nach der Tat hatte er „sich komplett umgezogen und auch den Rucksack gewechselt.“ Dann ging er zum Busbahnhof Wels und versteckte die Tatbekleidung und Utensilien in einer Mülltonne, so Mayr-Kirchberger.

Bei der Einvernahme verriet der den Beamten dieses Versteck. Ein geringer Teil der Beute wurde sichergestellt. Als Motiv nannte der Verdächtige finanzielle Probleme - er habe Schulden und sei zudem arbeitslos. Der 42-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.