Viele Unfälle auf Schneefahrbahnen

Auf den schneebedeckten Straßen sind seit Donnerstagabend viele Autofahrer ins Schleudern gekommen. Die Feuerwehren mussten ausrücken, um Fahrzeuge aus Gräben zu ziehen. Doch nicht alle Unfälle gingen glimpflich aus.

In Hartkirchen (Bezirk Eferding) dürften nicht nur die winterlichen Fahrverhältnisse zu einem Unfall geführt haben. Laut Polizei war der 45-jährige Autofahrer alkoholisiert, als er am Abend in Hartkirchen auf der Nibelungen Straße die Herrschaft über seinen Wagen verloren hatte. Das Auto schleuderte gegen einen Leitpflock und schließlich gegen eine Felswand. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Fünf Verletzte bei Unfall durch Sekundenschlaf

Fünf Verletzte mussten in der Nacht von der Rettung ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht werden. Ein 44-jähriger Kroate war gegen 0.30 Uhr bei Micheldorf vermutlich aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen den Wagen eines 43-jährigen Slowenen geprallt. Bei ihm im Wagen saßen noch seine Ehefrau und ihre beiden Kinder. Die Aufräumarbeiten dauerten zwei Stunden.