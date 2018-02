Mondsee: 27-Jähriger bei Waldarbeiten gestorben

Ein 27-jähriger Rumäne ist am Donnerstag in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) bei Waldarbeiten sechs Meter in die Tiefe gefallen. Für den Forstarbeiter kam jede Hilfe zu spät

Der 27-Jährige arbeitete in beschneitem und unwegsamen Gelände. Um 9.00 Uhr startete er seine Motorsäge und wollte über gefällte Baumstämme steigen. Dabei ist der Rumäne laut Polizei aber ins Leere getreten und brach durch das Geäst durch.

Sechs Meter stürzt der 27-Jährige in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen. Alle Wiederbelebungsversuche durch das Rote Kreuz und den Notarzt waren vergeblich.