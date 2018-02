Hund entdeckte Schwerverletzten

Ein Hund hat Donnerstagfrüh bei einem Spaziergang mit seiner Besitzerin in Haslach im Mühlviertel angeschlagen und einen Mann entdeckt, der - vermutlich nach einem Sturz - reglos am Boden lag.

Für Margit Wolfmaier war es eine tägliche Routine. Vor Arbeitsbeginn dreht sie noch eine Runde mit ihrem Hund - einem zweijährigen Münsterländer mit Namen Falco. So auch am Donnerstag gegen 5.30 Uhr, bei Dunkelheit und fünf Grad minus. Plötzlich wurde Falco unruhig und begann heftig zu bellen, so Wolfmaier gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Da habe ich mir gedacht, dass da irgendetwas los ist. Dann habe ich sofort gesehen, dass dort eine Gestalt liegt.“

Nur wenige Meter vor Haus der Mutter gestürzt

Margit Wolfmaier war die Sache zunächst unheimlich, sie rief ihren Mann an. Gemeinsam kümmerten sie sich um die reglose Person und alarmierten die Rettung. Der 60-jährige Mann war nur wenige Meter vor dem Haus seiner Mutter gestürzt, laut Polizei war er alkoholisiert.

60-Jähriger schwer verletzt

Margit Wolfmaier ist froh, dass sie helfen konnte und dass ihr Hund so eine Spürnase bewies: „Ich hoffe, dass es der Mann übersteht und dass er überlebt. Vielleicht wäre es zu spät gewesen, wenn wir ihn später gefunden hätten.“ Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Rohrbach eingeliefert. Wie lange er in der Kälte lag, ist unklar.