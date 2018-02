Einbrecher scheiterte fast an offenem Tresor

Ein Einbrecher ist Mittwochabend in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) am Herausbrechen eines Tresors fast gescheitert. Was er nicht bemerkt hatte: Der Tresor war nicht nur unversperrt, es steckte sogar noch der Schlüssel.

Zunächst lief für den unbekannten Täter alles nach Wunsch: Am frühen Abend schaffte er es, das im Erdgeschoß gelegene Fenster eines Einfamilienhauses in Ansfelden aufzuzwängen und so ins Innere zu gelangen. Er durchsuchte die Räume und stieß im Schlafzimmer des Hauses auf einen Tresor, der im Schrank eingebaut ist. Wie die später von der Polizei sicher gestellten Spuren zeigen, macht er sich mit Werkzeug und viel Kraft ans Werk, um den Geldschrank herauszubrechen.

Offenen Tresor erst später entdeckt

Im Eifer des Gefechts übersah er allerdings ein entscheidendes Detail: Der Tresor war nicht nur unversperrt, es steckte sogar noch der Schlüssel. Das bemerkte der Unbekannte schließlich dann doch noch. Er steckte Silbermünzen im Wert von mehr als 1.000 Euro und auch noch Gold- und Silberschmuck ein, die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Mit der Beute konnte er über die Terrasse entkommen.