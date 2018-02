Zahlreiche Hinweise auf Tierquäler

Nach einem brutalen Fall von Tierquälerei in Kirchdorf an der Krems sind bei der Polizei bereits zahlreiche Hinweise eingegangen. Ein Unbekannter hatte einem Hund die Flanke aufgeschlitzt und den halben Schwanz abgetrennt.

Der Hund überlebte den Angriff. Die Polizei hofft mit Hilfe aus der Bevölkerung den Tierhasser auszuforschen, bevor er ein weiteres Tier verletzten könnte.

Sohn fand Hund mit zahlreichen Schnittwunden

Der Angriff auf den ein Jahr alten Diego war Montagabend passiert. Der Unbekannte hatte den einjährigen Hund in dem eingezäunten Garten zum Gartentor gelockt und in einer angrenzenden Wiese mit einem Messer schwer verletzt. Das Gejaule machte den Sohn der Familie aufmerksam. Der 18-Jährige fand den blutenden Familienhund mit Schnittwunden am Bauch und Rücken. Dazu fehlte auch ein Teil des Schwanzes. Eine Tierärztin konnte die Schnittwunden versorgen.

Weitere Hinweise erbeten

Diese feige Attacke lässt niemanden kalt. Bei der Polizei Kirchdorf sind am Dienstag zahlreiche Anrufe und Hinweise eingegangen. Der entscheidende Tipp, der zu dem Tierhasser führt, war noch nicht dabei, hieß es Mittwochfrüh bei der Polizei Kirchdorf an der Krems. Die Ermittler setzen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, um zu verhindern, dass ein weiterer Hund zum Opfer des Tierquälers werden könnte. Hinweise sind unter der Telefonnummer 059133-4120 erbeten.