Fahrerflucht nach Kollision mit Zug

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Pkw-Lenker, der nach einem Zusammenstoß mit der Mühlkreisbahn im Bezirk Urfahr-Umgebung Fahrerflucht begangen hat. An der Bahn-Garnitur entstand hoher Sachschaden.

Die Garnitur der Mühlkreisbahn wurde bei dem Unfall am Sonntagabend in Lacken im Bezirk Urfahr-Umgebung auf einer Länge von 40 Meter beschädigt. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei vom Dienstag mehrere Zehntausend Euro.

Kollision trotz Notbremsung

Der Autofahrer hatte seinen Wagen parallel zu den Schienen der Mühlkreisautobahn abgestellt, als sich ein Zug näherte. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Garnitur schrammte an dem Pkw entlang. Nachdem sie zum Stehen gekommen war, wollte der Lokführer zum Auto gehen. In diesem Moment gab dessen Lenker Gas und fuhr trotz einer massiven Beschädigung an der Beifahrerseite seines Fahrzeuges davon. Die Fahndung verlief vorläufig erfolglos.