Abschiebung von georgischer Familie gestoppt

Die umstrittene Abschiebung einer georgischen Familie aus Thalheim bei Wels ist am Montag im letzten Augenblick gestoppt worden. Die Familie, die seit drei Jahren in Thalheim lebt, befand sich bereits auf dem Flughafen in Athen.

Auch der Bürgermeister von Thalheim hatte sich öffentlich gegen die Abschiebung ausgesprochen. Am Samstag war die Familie festgenommen worden. Am Montag war die Abschiebung bereits in vollem Gang, als Anwalt Helmut Blum beim Verfassungsgerichtshof einen Abbruch erwirken konnte.

„Eine absolute Zitterpartie“

Blum sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Das war wirklich eine absolute Zitterpartie. Wir haben wirklich in allerletzter Minute die aufschiebende Wirkung vom Verfassungsgerichtshof bekommen. So konnte die Abschiebung der Familie gerade noch gestoppt werden.“ Die Familie hatte sich bereits in Athen befunden, da die Abschiebung von Wien über Athen nach Georgien hätte erfolgen sollen, so Blum.

Familie wird nach Österreich gebracht

Als die Familie in Athen auf den Weiterflug nach Georgien wartete, habe man die Mitteilung des Verfassungsgerichtshofes bekommen, damit konnte die weitere Abschiebung verhindert werden. Die Familie müsse jetzt nach Österreich zurückgebracht werden, so Blum. Dann dürfe sie in Österreich bleiben, bis der Verfassungsgerichtshof über die Beschwerde entschieden habe.

Link: