Großinvestition bei Aluminium Hammerer

Der Innviertler Aluminiumkonzern Hammerer aus Ranshofen meldet eine Rekordinvestition. Aufgrund der außergewöhnlich guten Auftragslage wird um 30 Millionen Euro investiert, unter anderem in eine neue Produktionshalle.

Die gute Auftragslage beim Aluminiumkonzern Hammerer hängt unter anderem mit dem Umbruch in der Autoindustrie zusammen. Die Nachfrage an Elektroautos nimmt immer mehr an Fahrt auf. Und, ein wichtiger Baustoff der E-Autos ist Aluminium. Davon profitiert auch das Innviertler Metall-Unternehmen Hammerer. 160 Tonnen Aluminium fließen beim Innviertler Metall-Unternehmen im Werk Ranshofen täglich über das Band.

Technologieführer in der Branche

Die Auftragsbücher sind voll, so Geschäftsführer Rob van Gils: „Wir sind Technologieführer in unserer Branche und beliefern alle namhaften Hersteller, Daimler, Audi, BMW – um nur ein paar Namen zu nennen – und alle setzen ja sehr stark auf das Thema E-Mobilität, bei der der Leichtbau sehr wichtig ist.“

Neue Produktionshalle als „Herzstück“

Um dem Umbruch in der Autoindustrie gerecht zu werden, nimmt das Unternehmen jetzt 30 Millionen Euro in die Hand. Der Großteil der Summe wird in Ranshofen investiert, Herzstück ist eine neue Produktionshalle - ganz den modernen Anforderungen entsprechend, sagt der technische Geschäftsführer Markus Schober: „Wir werden alle Technologien soweit verbinden, dass wir Automatisierungstechniken und Digitalisierung hier in einer Halle verkörpern.“ Die Geschäftsführer rechnen in den nächsten Jahren damit, dass sich die Aufträge verdreifachen.