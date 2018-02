Unglückliche Kettenreaktion bei Unfall

Zwei Männer wollten helfen und sind dabei selbst in einen Unfall verwickelt worden. So könnte man die Situation nach einem Glatteis-Rutscher in St. Oswald bei Freistadt zusammenfassen, bei dem ein Lenker verletzt wurde.

Ein Autolenker war Montagnachmittag mit seinem Wagen von der eisglatten Fahrbahn eines Güterweges in St. Oswald bei Freistadt geschleudert. Ein nachkommender 53-Jähriger hielt seinen Wagen an, stieg aus und fragte nach, ob Hilfe benötigt würde. Ein 20-jähriger Lenker hielt ebenfalls an, um Hilfe anzubieten.

Dritter Lenker konnte nicht mehr bremsen

Ein dritter Lenker hingegen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, geriet selbst ins Schleudern und erfasste zunächst den am Fahrbahnrand stehenden 53-Jährigen. Danach fuhr er noch auf den Wagen des 20-jährigen auf. Der 53-Jährige wurde durch den Anprall über eine Böschung katapultiert und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital nach Freistadt gebracht werden. Die anderen kamen unverletzt davon. An drei der vier beteiligten Autos entstand Sachschaden.