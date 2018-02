„Betty Blue Eyes“ am Landestheater

Vor dem Hintergrund der mageren Nachkriegsjahre spielt das Musical „Betty Blue Eyes“ am Landestheater, das am Samstag deutschsprachige Premiere feiert. Dabei dreht sich Alles um ein niedliches Schwein.

„Betty“ ist der Name eines Schweins, das anlässlich der Hochzeit von Queen Elizabeth, die 1947 noch Prinzessin war, geschlachtet werden soll. Doch wer bringt das übers Herz, wenn einen dieses Wesen aus tiefblauen Augen anschaut?

Typisch britischer Humor

„Betty BLue Eyes“ karikiert mit trockenem britischem Humor kleinbürgerliche Traumwelten. Das Musical, 2011 in London uraufgeführt, spielt in der kargen Nachkriegszeit, als Lebensmittel rationiert waren und Fleisch zu den Luxusgütern zählte. Das Landestheater bringt nun als erste Bühne am Samstag eine deutschsprachige Version heraus.

Reinhard Winkler

Eine Puppe als tierische Hauptrolle

In die menschliche Hauptrolle des Fußpflegers Gilbert schlüpft in Linz Publikumsliebling und Musicaltheaterpreisträger Rob Pelzer: „Ich finde, wenn ein Antiheld zum Held wird, kommt jede Menge Panik dazu. Das macht natürlich die Komödie aus.“ Und die tierische Hauptrolle? Betty tritt als animierte Puppe stets in Begleitung von Schauspielerin Lynsey Thurgar auf.

