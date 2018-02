Kirche in Grein verwüstet

In Grein (Bezirk Perg) haben unbekannte Täter am Wochenende in der Kirche Verwüstungen angerichtet. Die Vandalen sprühten in der Kirche mit Feuerlöschern den Hauptaltar und die Seitenaltäre voll.

Auch die Sitzbänke wurden beschmiert. Darüber hinaus zündeten sie ein Heiligenbild an und stahlen eine mit Asche gefüllte Schüssel, so die Polizei. Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Schieber von Güllegrube geöffnet

Es war nicht der einzige Vandalenakt am Wochenende. In Lenzing haben Unbekannte den Schieber einer Güllegrube geöffnet. 200.000 Liter Gülle traten aus und überfluteten die Umgebung - mehr dazu in 200.000 Liter Gülle in Lenzing ausgelaufen (ooe.ORF.at).