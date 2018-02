Neues FH-Studium für Gesundheitsberufe

Ab Herbst bietet die Fachhochschule für Gesundheitsberufe ein neues Bachelor-Studium an. Jährlich sollen 340 Studenten an fünf Standorten ausgebildet werden. Praktische Erfahrungen können sie in allen Spitälern sammeln.

Die Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester oder Krankenpfleger hat nach einer Gesetzesnovelle bald ausgedient. Ab Herbst gibt es in Oberösterreich nur noch das Bachelor-Studium Gesundheits- und Krankenpflege.

Ausbildung in allen Spitälern

Die Fachhochschule für Gesundheitsberufe bietet das Studium an fünf Standorten - Linz, Wels, Steyr, Ried und Vöcklabruck - an. „Man muss nicht mehr quer durch Oberösterreich oder nach Wien fahren, sondern kann auch in der Region studieren“, so die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP).

ORF

Der Studiengang verbinde Lehre und Forschung, das Wissen werde in der Praxis vertieft, die 51 Prozent des Lehrplans ausmachen werde. Nicht nur die fünf Lehrkrankenhäuser, sondern alle oberösterreichischen Spitäler bieten Praxisplätze an. Das Studium dauert sechs Semester, nach dem Bachelor-Abschluss gibt es noch die Möglichkeit eines Master-Studiums.

„Wir hoffe, dass sich viele Junge für die Ausbildung interessieren und dann auch in unseren Krankenhäusern tätig werden“, so Haberlander. Noch bis 31. März werden Bewerbungen angenommen.

Link: