Preis unterstützt junge Künstlerinnen

Die vielzitierte „gläserne Decke“ spüren nicht nur Frauen in der Privatwirtschaft, auch freiberufliche Künstlerinnen sind auf dem Kunstmarkt stark benachteiligt. Der Soroptimist Künstlerinnenpreis soll eine Starthilfe in die Selbstständigkeit sein.

Sie sind top ausgebildet, haben studiert oder schaffen als Autodidaktinnen bemerkenswerte Kunstwerke. Und dennoch: In den Museen und Galerien sind Frauen unterrepräsentiert. Nur 19 von 100 Top-Künstlern sind weiblich. Am Talent scheitert es nicht, denn viele Frauen schaffen die Aufnahmeprüfung in eine universitäre Einrichtung. Alleine an der Linzer Kunstuniversität sind 62,6 Prozent der Studierenden Frauen.

pixabay.com

Allerdings scheitern viele Künstlerinnen daran, später überhaupt eine Ausstellungsmöglichkeit zu bekommen oder können von den Einnahmen aus ihren Kunstverkäufen kaum die Miete oder ihre Materialien bezahlen, Geld für Marketingmaßnahmen zur Seite zu legen oder eine Altersvorsorge aufzubauen.

Neuer Preis ausgelobt

Die vier Linzer Soroptimist International Service Clubs Linz I, Fidentia, Lentos und der Club Juvenilia Linz haben daher den „Soroptimist Künstlerinnenpreis“ ausgelobt. „Weil es gerade junge Frauen im Kunstsegment sehr schwer haben, quasi als Start Up-Unternehmerin in der Selbstständigkeit Fuß zu fassen“, so Präsidentin Manuela Reichert.

Beim Soroptimist Künstlerinnenpreis werden insgesamt 14.000 Euro vergeben. Der Hauptpreis wird der Gewinnerin 7.000 Euro bringen. „Wir wollen wirklich ein Meilenstein werden, was Frauen-Förderung in der Kunstszene in Oberösterreich betrifft. Daher ist die hohe Summe des Preisgeldes notwendig. Es ist sicher einer der am höchst dotierten ausgeschriebenen Kunstpreise des Landes.“

SI Linz 2: © Wolfgang Winkler

Von 1. März bis 28. April können sich alle Künstlerinnen bis zum 35. Lebensjahr bewerben. Ein abgeschlossenes Kunststudium ist kein Muss. Zugelassen sind Frauen, die entweder in Oberösterreich geboren wurden oder hier seit mindestens zwei Jahren leben und nicht mehr als 910 Euro netto pro Monat verdienen (je Kind erhöht es sich um 140,32€)

Alle Kunstsparten zugelassen

Alle künstlerischen Ausdrucksformen der Sparten Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie sowie neue Medien sind zugelassen. In der Jury sitzen LENTOS-Direktorin Hemma Schmutz, die Gmundner Galeristin Margund Lössl, Professorin Andrea van der Straeten von der Kunstuniversität Linz, die Künstlerin Susanne Purviance und Anneliese Geyer, die die Kunstsammlung des Landes leitet.

Mit dem Preisgeld will man angehende Künstlerinnen unterstützen, ihre Karrieren voranzutreiben. Der Soroptimist Künstlerinnenpreis soll alle zwei Jahre ausgelobt werden. Die Preisträgerinnen werden am 10. Oktober bei einem Festakt im OÖ Kulturquartier präsentiert. Von 11. Oktober bis 1. Dezember werden die Werke in der Studiogalerie der Kunstsammlung des Landes gezeigt.

Isabella Minniberger / ooe.ORF.at