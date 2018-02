Klimmzüge über Fließverkehr: Festnahme

In Wels hat die Polizei einen 19-Jährigen festgenommen, der am Geländer einer Unterführung hängend über dem darunter fließenden Verkehr Klimmzüge gemacht hatte. Der amtsbekannte junge Mann wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Eine Anruferin hatte bei der Polizei Alarm geschlagen, weil sie befürchtete, der Mann könnte sich das Leben nehmen. Immerhin turnte der 19-jährige – auf der Unterführung hängend - bis zu sechs Meter über der Straße. Die Polizei zog den bereits amtsbekannten Mann nach oben.

Matthias Lauber / laumat.at

Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, zu viel Energie zu haben und am Geländer der Unterführung nur Sport gemacht zu haben. Er habe genug Kraft, sich festzuhalten, und wäre sicher nicht in den unter ihm fahrenden Verkehr gestürzt.

Einweisung in psychiatrische Abteilung

Die Polizisten nahmen den jungen Mann mit. Nach einer Untersuchung durch den Amtsarzt wurde er in die psychiatrische Abteilung des Klinikums Wels eingewiesen.