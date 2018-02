14 Mio. Euro für Thermenhotel

Mehrere Hotelprojekte sind im Salzkammergut in Planung. In Bad Ischl ist jetzt der Startschuss für den Umbau des Vier-Sterne-Hotels „Royal“ gefallen. 14 Millionen Euro fließen in die Modernisierung, hieß es am Donnerstag.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein. Dann soll sich das „Royal“ als Hotel in der Vier-Sterne-Superior-Kategorie im Eurothermen-Ressort präsentieren, in welchem Tradition auf Moderne trifft. Die Hotelfassade werde erneuert, ebenso 112 Zimmer, sagt Markus Achleitner, Geschäftsführer der Thermenholding des Landes. Es sei ein Versuch das Salzkammergut hereinzubringen, etwa mit thematisierten Zimmern.

ORF

Lounge auf Hoteldach

Auf dem Hoteldach wird eine Lounge zum Entspannen errichtet. 14 Millionen Euro nimmt die Thermenholding des Landes in die Hand, um ihr Vier-Sterne-Hotel in Bad Ischl zu modernisieren und zu erweitern.

Startschuss zu Hotelausbau ORF-Redakteur Roland Huber war für OÖ heute bei der Präsentation der Hotelpläne für das Salzkammergut.

So will man sich für den immer härter werdenden Wettbewerb rüsten und als Reiseziel auch international sichtbarer werden, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Michael Strugl (ÖVP). So sollen zum einen Arbeitsplätze geschaffen und Investitionen lukriert werden, für anderseits zusätzliche Gäste. Urlaub im Salzkammergut boomt, das bestätigten die letzten Zahlen: 2017 gab es im Salzkammergut erstmals mehr als fünf Millionen Nächtigungen.