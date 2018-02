Sprung über Geländer - Schüler schwer verletzt

Ein 13-Jähriger ist in seiner Schule in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) über ein Stiegenhausgeländer gesprungen und am Kopf verletzt worden. Die Schwere der Verletzungen sei allerdings noch nicht abschätzbar, hieß es am Abend aus dem Spital.

Die Umstände wie es am Donnerstagvormittag zu dem Unfall kam, seien noch Gegenstand von Ermittlungen und auch der Schüler selbst konnte noch nicht befragt werden, so die Polizei am Donnerstagabend.

Mit Kopf auf den Steinboden

Der 13-Jährige war am Vormittag im Stiftsgymnasium über das Geländer im ersten Stock gesprungen. Beim Aufkommen zweieinhalb Meter tiefer, rutschte er offenbar aus und fiel mit dem Kopf auf dem Steinboden. Der Schüler wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Linzer Uniklinikum geflogen

Krankenhaussprecher Clemens Kukacka sagte am Abend gegenüber dem ORF OÖ, der Schüler sei derzeit nicht in akuter Lebensgefahr, „die Kopfverletzungen können aber noch nicht abgeschätzt werden“.