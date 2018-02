Neue Details zu Sturz in Doline

Zum Sturz einer Person in eine Doline am Feuerkogel gibt es am Donnerstag neue Informationen. Laut Polizei handelte es sich um einen deutschen Snowboarder, der in die Doline stürzte und leicht verletzt geborgen werden konnte.

Der 44-jährige Deutsche dürfte den Felsspalt im dichten Nebel übersehen haben, als er um eine Geländekante fuhr. Der Mann stürzte, wie berichtet, sieben bis acht Meter ab und rutschte dann noch einmal 15 Meter weiter. Sein Begleiter wurde Zeuge des Unfalles und verständigte die Rettungskräfte. Mitarbeiter der Seilbahn und Bergretter konnten den Snowboarder an die Oberfläche ziehen, der Mann erlitt lediglich eine Schürfwunde. Er wurde von den Einsatzkräften ins Tal geleitet.

Warnung vor Fahrten ins freie Gelände

Die Seilbahnbetreiber warnen eindringlich davor, derzeit ins Gelände zu fahren. Viele Dolinen seien unter einer dünnen Schneedecke verborgen. Zunächst war am Mittwoch von einem Skifahrer die Rede, der nach einem Sturz in eine Doline am Feuerkogel gerettet werden konnte.

