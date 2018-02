Zwei Buben von Kastenwagen erfasst

In Frankenburg im Bezirk Vöcklabruck sind zwei Buben am Mittwoch von einem Kastenwagen erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Salzburg und Vöcklabruck gebracht.

Die zwei Schüler - sieben und neun Jahre alt - waren auf dem Heimweg von der Schule und dürften bei einer Bushaltestelle fangen gespielt haben. Der 57-jährige Lenker des Kastenwagens bremste bereits ein wenig, als er die Buben sah, doch plötzlich seien sie vor seinem Wagen über die Fahrbahn gelaufen und er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

7-Jähriger von Fahrzeug mitgerissen

Der 9-Jährige wurde laut Polizei gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der 7-Jährige wurde vom Fahrzeug mitgerissen und kam am Straßenrand zu liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Älteren der beiden ins Landeskrankenhaus Salzburg, sein Freund wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.