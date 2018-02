Verfolgungsjagd bis in Sackgasse

In Steyr hat sich ein junger Autofahrer am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die wilde Fahrt endete in einer Sackgasse, dann ging es zu Fuß weiter. Im Auto des Rasers fand die Polizei 20 Verkehrsschilder.

80 km/h im Stadtgebiet - das ergab die Lasermessung des nicht zugelassenen Autos mit gestohlenem Kennzeichen. Doch bevor die Polizisten den Wagen anhalten konnten, wendete der 17-jährige Lenker das Fahrzeug und raste davon. Die Polizei fuhr sofort hinterher. Der Verfolgte ignorierte zwei rote Ampeln und landete schließlich in einer Sackgasse.

24 Verkehrsschilder in Wagen gefunden

Von dort flüchteten der 17-jährige Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer zu Fuß. Währenddessen wurden die Beamten in dem Auto fündig. 24 verschiedene Verkehrsschilder befanden sich an Bord. Der 16-jährige Beifahrer lief den Polizisten wenig später in die Arme. Der 17-jährige wird noch am Mittwoch befragt. Auf ihn kommen mehrere Anzeigen zu.