Größter Heiratsantrag Österreichs

Nur aus der Luft ist der größte Heiratsantrag Österreichs zu sehen. In Wallern an der Trattnach hat sich ein junger Mann etwas ganz Besonderes für seine Angebetete überlegt: Ein Herz in einem Feld, das nur aus der Luft zu sehen ist.

Am besten ist es, wenn man mit einem Flugzeug über das Feld in Wallern an der Trattnach fliegt, um den Heiratsantrag zu sehen. Der junge Mann, der anonym bleiben möchte, hat sich eine Riesenarbeit gemacht und ein etwa 100 Meter großes Herz mit zehn Meter großen Buchstaben „Marry Me“ in das Feld gezeichnet.

ORF

Der unübersehbare Heiratsantrag war im Übrigen erfolgreich: Die Freundin des angeblich 23-Jährigen hat ein lautes JA gesagt. Das Bild aus dem Radio Oberösterreich Überflieger ist derzeit der Renner in den sozialen Medien.