Lawine am Krippenstein: Niemand verletzt

Am Krippenstein ist am Dienstagnachmittag eine Lawine abgegangen, was zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt hat, weil zunächst unklar war, ob es Verschüttete gibt. Wie sich herausstellte, gibt es keine Verletzten.

In den Bergen herrscht weiterhin Lawinenwarnstufe drei, das heißt, dass im Steilbereich mit geringer Zusatzbelastung jederzeit eine Lawine ausgelöst werden kann, so wie Dienstagnachmittag im Bereich des Krippensteins. Weil zunächst nicht sicher war, ob Personen verschüttet worden sind, wurde im Salzkammergut Großalarm gegeben, so Bernd Dankelmayer, Ortsstellenleiter der Bergrettung Obertraun: „Vermutlich ist die Lawine durch einen Wechtenbruch ausgelöst worden.“

24 Bergretter, vier Schifahrer und zwei Hubschrauber suchten das Lawinenfeld ab, bis sicher war, dass niemand vermisst und auch niemand verletzt worden war.