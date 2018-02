Unverbesserlicher Drogenlenker erwischt

Einen Drogenlenker hat die Polizei im oberen Mühlviertel erwischt. Der Mann hatte bereits im Sommer den Führerschein wegen Drogendelikten abgeben müssen und geriet jetzt wieder unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle.

Der 37-jährige aus St. Martin war am Montagabend mit dem Auto in seiner Heimatgemeinde unterwegs. Dabei wurde er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Schnell war klar, der 37-jährige ist ein Schwarzfahrer, denn seinen Führerschein hatte er im vergangenen Sommer abgeben müssen, weil er unter Drogeneinfluss gefahren war. Und auch diesmal machte der Mann keinen nüchternen Eindruck. Ein Alkohol-Vortest verlief zwar negativ, ein Drogenschnelltest aber schlug positiv auf Marihuana und Kokain an.

Kleine Menge Drogen sichergestellt

Der Autofahrer wurde dem Amtsarzt vorgeführt und dieser stellte erneut eine Fahruntauglichkeit wegen Drogeneinflusses fest. Bei einer freiwilligen Nachschau im Auto und der Wohnung des Mannes wurden außerdem eine kleine Menge Drogen und ein illegaler Schlagring sichergestellt. Der 37-jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.