Klimt-Bild „Zwei Liegende“ in Linz gefunden

Eines jener verschwundenen Bilder, um die die Stadt Linz seit Jahren mit den Erben einer Leihgeberin prozessiert, ist nun aufgetaucht. Eine 1977 pensionierte und im Dezember 2017 verstorbene Sekretärin hatte die Zeichnung „Zwei Liegende“ widerrechtlich besessen und letztwillig verfügt, sie nach ihrem Tod der Stadt zurückzugeben.

APA/Reinhard Haider

Im Kasten versteckt

Die Frau hatte das Werk jahrelang in einem Schrank versteckt, teilte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Es wird ab Freitag in der Ausstellung „1918 - Klimt.Moser.Schiele Gesammelte Schönheiten“ im Kunstmuseum Lentos zu sehen sein und den Erben gegen Rückzahlung des Schadenersatzbetrages zurückgegeben.

ORF

1951 hatte die Eigentümerin Olga Jäger die Zeichnung „Zwei Liegende“ von Gustav Klimt sowie drei Bilder („Junger Mann“, „Tote Stadt“, „Paar“) von Egon Schiele an die Neue Galerie der Stadt Linz (heute Lentos) verliehen. Als die Erben 2006 den Leihschein aus dem Nachlass einlösen wollten, waren die Werke aber nicht mehr auffindbar. Daher klagten sie die Stadt auf Schadenersatz - zugleich der Beginn eines Rechtsstreits durch alle Instanzen.

2011 sprach der OGH den Nachkommen für die Schiele-Zeichnung „Paar“ 100.000 Euro zu, im Vorjahr für die Klimt-Zeichnung „Zwei Liegende“ sowie Schieles Aquarell „Junger Mann“ und dessen Ölgemälde „Tote Stadt“ insgesamt 8,21 Millionen Euro plus Zinsen.

5.000 Euro für Information zu Bildern ausgelobt

Die Stadt wird nochmals nachforschen. Die Auslobung der Stadt in der Höhe von 5.000 Euro für Informationen, die zur Wiedererlangung der Bilder oder zur Abwehr des Schadenersatzes führen, ist aufrecht. Die Staatsanwaltschaft Linz wird durch das Landeskriminalamt ihre Erhebungen gegen „unbekannte Täter“ wieder aufnehmen und fortführen.

Die Stadt wird das aufgefundene Klimt-Bild „Zwei Liegende“ im LENTOS Kunstmuseum im Rahmen der Ausstellung „1918 – KLIMT.MOSER.SCHIELE Gesammelte Schönheiten“ (16. Februar bis 21. Mai 2018) präsentieren und den Jäger-Erben das Bild gegen Rückzahlung des Schadenersatzbetrags zurückstellen.

