Digitalisierungskurse für Führungskräfte

Die Austrian Business School der Johannes Kepler Uni in Linz startet ab Mai mit einer Serie an Kursen für Führungskräfte rund um das Thema Digitalisierung. Angeboten werden die Kurse nur online.

Es geht dabei um Trends und Möglichkeiten der Digitalisierung in nahezu allen Geschäftsbereichen, so Gerhard Leitner, Geschäftsführer der LIMAK Austrian Business School. Vor allem Führungskräfte - und hier besonders in den Bereichen Finanzwirtschaft, Verwaltung und Industrie - sollen durch das Kursangebot zur Digitalisierung angesprochen werden.

„Für alle nahezu unerlässlich“

Digitalisierung sei für nahezu alle Unternehmen unerlässlich, vor allem Führungskräften komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Neben den online-Kursen bietet das LIMAK-Programm auch MBA Programme sowie Universitätslehrgänge an - von der Strategieentwicklung bis hin zu Marketing und Vertrieb.