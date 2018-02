Mutmaßlicher Stalker vor Gericht

Wegen beharrlicher Verfolgung steht am Montag ein 34-jähriger Linzer vor Gericht. Der Mann soll über Monate hinweg seiner Ex-Freundin aufgelauert und sie immer wieder bedroht haben. Er muss sich in Linz vor Gericht verantworten.

Der 34-Jährige und die 56-Jährige waren im Frühjahr 2017 ungefähr ein Monat lang ein Paar. Doch nachdem die Beziehung im Mai zerbrach, soll der Mann die Frau einfach nicht in Ruhe gelassen haben. Laut Anklage soll er ihr beinahe täglich vor ihrem Wohnhaus aufgelauert und sie mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben. An manchen Tagen rief er seine Ex-Freundin mehr als vierzigmal auf dem Handy an, drohte auch öfters, er werde ihr Schläger aus Tschechien oder Rumänien auf den Hals schicken.

Bis zu ein Jahr Haft

Im September soll er die 56-jährige dann bei einem Streit auch ins Gesicht geschlagen und verletzt haben. Am Montag muss sich der 34-Jährige deshalb wegen beharrlicher Verfolgung, Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung droht im bis zu ein Jahr Haft.