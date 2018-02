Vandalen auf Handy-Videos identifiziert

In St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) haben Polizisten auf dem Handy eines Jugendlichen Videos von Sachbeschädigungen gefunden, auf denen laut Polizei die Täter zwar maskiert, aber doch zu erkennen waren.

In der Nacht auf Samstag hielten Kriminalbeamte einen 16-jährigen Vöcklabrucker, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, bei einer Schwerpunktkontrolle in St. Martin im Mühlkreis an. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten, dass der Jugendliche eine geringe Menge Cannabiskraut bei sich hatte.

pixabay/StockSnap

Bei der Befragung des Burschen stießen die Beamten auch auf sein Handy und fanden darauf mehrere Videos, auf denen Sachbeschädigungen und deren Verursacher gefilmt worden waren. So ist laut Polizei unter anderem zu sehen, wie ein maskierter Mann auf der Motorhaube eines Autos herumspringt, einen Seitenspiegel heruntertritt und dann weiter auf das nächste Autodach springt. Auf einem anderen Video wurde ein anderer - nicht maskierter - Mann gefilmt, der mit einer vermutlich kurz vorher ausgerissenen Metallstange und einem daran befestigten Hinweisschild auf einem Papierkorb eindrischt.

Weitere Video-Auswertungen

Bei den in den Videos vorkommenden Tätern soll es sich um den 16-jährigen Vöcklabrucker und einen 17-jährigen Freund handeln. Die Videos auf dem Handy werden nun vom Landeskriminalamt weiter ausgewertet.