Frau wollte Hund retten – ertrunken

Beim Versuch, ihren Hund zu retten, ist in Pucking (Bezirk Linz-Land) eine Frau in der Traun ertrunken. Die 46-Jährige wollte das Tier aus dem eiskalten Fluss retten und stürzte dabei selbst ins Wasser.

Die Traunerin ging schon in der Vergangenheit häufig mit ihrem Hund in Pucking am Ufer der Traun spazieren. Als ihr Bruder sie seit Samstagmittag nicht auf dem Handy erreichen konnte und sie auch in ihrer Wohnung nicht antraf, alarmierte er die Polizei und gab den Hinweis, dass seine Schwester oft beim Kraftwerk Pucking unterwegs gewesen sei.

laumat.at / Matthias Lauber

Tatsächlich sahen Polizisten bei einer Nachschau im Wasser den leblos in der Traun treibenden Körper des Hundes und wenig später auch die Frau. Feuerwehrtaucher bargen die Leiche der Frau. Derzeit geht man davon aus, dass die junge Dogge beim Spielen in den Fluss gefallen sein dürfte. Weil das Tier alleine nicht mehr herauskam, wollte die Frau ihm vermutlich helfen, geriet zu nahe ans Wasser, rutschte selbst in die eiskalten Fluten und ertrank dabei.

Obduktion soll Klarheit bringen

Um die genaue Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leiche der 46-jährigen angeordnet.