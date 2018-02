Zoo Schmiding gegen Plastikmüll

Die Weltmeere werden immer mehr von Plastikmüll verschmutzt, so die Welt-Zoo-Organisation. Unterstützung bekommt sie auch vom Aquazoo Schmiding in Krenglbach, der jetzt aufzeigt, was der Plastikmüll alles verursacht.

Es wird immer schlimmer mit dem Plastikmüll, warnt die Welt-Zoo-Organisation. Ganze Plastikmüllinseln treiben zwar weit draußen irgendwo auf den Weltmeeren, bedrohlich sind sie aber für alle Menschen auf der Erde, so Daniela Artmann vom Zoo Schmiding: „Ich habe immer noch das Gefühl, dass dies zu wenig bekannt ist, wenn man bedenkt, dass im Pazifischen Ozean fast ein Plastikkontinent in der Größe von Mitteleuropa herumtreibt.“

Aufklärung in den Führungen

Der Aquazoo in Schmiding hat sich vorgenommen das zu ändern. In den Führungen wird auf das Problem mit dem Plastikmüll aufmerksam gemacht. So landet etwa eine volle Lkw-Ladung Plastikmüll pro Minute im Meer. Hält diese Entwicklung an wird es im Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch in den Weltmeeren geben. Doch dem noch nicht genug, so Artmann: „Die weitere Bedrohung ist das Mikroplastik, das dann von den Meerestieren aufgenommen wird und dann in der Nahrungskette landet.“

ORF

Plastik am besten vermeiden

Dies sei ein Bummerang-Effekt, der immer stärker wird. Gemeinsam mit den Zoos der Welt möchte auch der Zoo in Schmiding den Menschen ins Bewusstsein reden, Plastik so gut es geht zu vermeiden.

Link: