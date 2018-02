Skifahrerin nach Zusammenstoß gestorben

Eine Skifahrerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist an den Folgen eines Unfalls im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) gestorben.

Die 52-Jährige war am Freitag auf der Piste mit einem 19-jährigen Snowboarder aus Holland zusammengestoßen. Während der junge Mann unverletzt geblieben ist, haben Retter die Frau mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Todesursache noch nicht restlos geklärt

Dort ist die Frau aus der Ortschaft Großamberg gestorben, die Todesursache ist laut Polizeibericht noch nicht restlos geklärt.