Große Suchaktion nach 95-Jähriger

Eine großangelegte Suchaktion hat in der Nacht auf Samstag Linz in Atem gehalten. Eine 95-jährige, demente Frau war mit ihrem Rollator aus einem Seniorenheim im Stadtteil Kleinmünchen entwischt.

Obwohl mehrere Hundestaffeln im Einsatz waren, blieb die Suche über Stunden hinweg erfolglos. Der Grund: Suchhunde würden im Stadtgebiet an ihre Grenzen stoßen, so der Leiter der Rettungsstaffel der Feuerwehr Traun, Markus Gruber: „Direkt in der Stadt bringt so eine Suchaktion nichts, da dort sehr viele Menschen unterwegs sind. Da macht es nur Sinn, das Gelände mit Feuerwehrkameraden und Polizeistreifen zu durchkämmen und die Dame mit ihrem Rollator so zu suchen.“

95-Jährige im Hafenviertel von Passanten entdeckt

Nach mehr als fünf Stunden wurde die 95-Jährige im Hafenviertel von Linz von Passanten entdeckt und wohlauf zurück ins Seniorenheim gebracht. Wie es die gebrechliche Frau mit ihrem Rollator quer durch Linz geschafft hat, ist unklar. Es wird vermutet, dass sie unbemerkt in einen Bus gestiegen ist.