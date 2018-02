Pensionistin um Ersparnisse betrogen

Eine 90-jährige Pensionistin aus Weyer (Bezirk Steyr-Land) ist Betrügern der sogenannten türkischen Callcenter-Mafia auf den Leim gegangen und hat dabei ihre gesamten Ersparnisse verloren.

Ein Mann hatte die Pensionistin angerufen, sich als Polizist ausgegeben und ihr geraten, ihr Geld bei der Bank abzuheben. Kurz darauf stand einer der Betrüger dann plötzlich vor ihrer Haustür.

„Geld auf Bank nicht mehr sicher“

Seit Wochen warnt die Polizei vor ihr, nun dürfte die sogenannte türkische Callcenter-Mafia einmal mehr ein Opfer gefunden haben - diesmal in Oberösterreich. Bei einer Pensionistin in Weyer klingelte das Telefon. Am Apparat war ein angeblicher Polizist. Der Mann erklärte der Frau, sie müsse sofort zur Bank und ihre Ersparnisse abheben, weil das Geld dort nicht mehr sicher sei.

„Ermittler“ holte 20.000 Euro ab

Die 90-Jährige befolgte die Anweisungen, ohne Verdacht zu schöpfen und brachte ihre gesamten Ersparnisse, in Summe 20.000 Euro, in bar nach Hause. Am Abend stand ein angeblicher Ermittler der Kriminalpolizei vor ihrer Haustüre und sagte der Pensionistin, er müsse die 20.000 Euro beschlagnahmen, weil es Falschgeld sei. Der Mann stellte der Frau noch eine Quittung aus und verschwand. Als die Pensionistin später doch misstrauisch wurde und die echte Polizei alarmierte, war der Betrüger bereits verschwunden.