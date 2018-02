Tests für Tempo 140 in Oberösterreich

Ein Tempolimit von 140 km/h auf der Autobahn ist für manche wohl nur ein Angleichen an die gefahrene Realität, nichtsdestotrotz soll die höhere Geschwindigkeit zunächst nur auf einer Teststrecke in Oberösterreich erlaubt werden.

Das Verkehrsministerium hat offenbar die Westautobahn zwischen Sattledt und Allhaming als Teststrecke für Tempo 140 ins Auge gefasst. Hier ist die Autobahn schnurgerade, in jede Richtung dreispurig ausgebaut, es gibt eine Verkehrsbeeinflussungsanlage und genügend Benützer, die ohnehin schon schneller fahren als derzeit erlaubt - was aber wohl kaum ein Kriterium bei der Auswahl war.

Arbeit an rechtlicher Umsetzung

Tempo 140 soll auf der acht Kilometer langen Teststrecke nur bei passender Witterung angezeigt werden. Fix ist die Entscheidung aber noch nicht, denn derzeit werde im Ministerium noch an der rechtlichen Umsetzung gearbeitet, berichtete die „Kronen Zeitung“ (Freitag-Ausgabe).

Rechtsabbiegen bei Rot

Ebenfalls in Oberösterreich solle der Testbetrieb für das Rechtsabbiegen bei roter Ampel laufen. Dazu werde es nächstes Wochenende ein Treffen in Linz geben, in dem Details festgelegt werden. Rechtsabbiegen bei Rot ist etwa in Deutschland bei speziell gekennzeichneten Ampeln erlaubt, in den USA überall, wenn nicht ausdrücklich verboten.

Wenig Begeisterung bei den Grünen

Der Umweltlandesrat der Grünen, Rudi Anschober, kann den Plänen von Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ), möglicherweise das Tempolimit zu erhöhen, nicht viel abgewinnen. Auf der acht Kilometer langen Teststrecke 140 km/h fahren zu dürfen, bringe im besten Fall 15 Sekunden Zeitersparnis, kritisierte er. Dafür steige aber der Ausstoß von Stickoxiden um 14 Prozent und der von CO2 um zehn.

Wichtiger wäre es, würde das Verkehrsministerium beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs mitzahlen, etwa an der zweiten Straßenbahnachse durch Linz oder dem Ausbau der Mühlkreisbahn, so Anschober.

