Filmreife Flucht eines Strafgefangenen

Einem Strafgefangenen aus der Justizanstalt Suben ist mit Hilfe seines Sohnes eine filmreife Flucht gelungen. Der Mann befand sich zur Behandlung im Schärdinger Spital. Dort sprang er aus dem zweiten Stock.

Der 26-jährige Sohn hatte die Flucht seines Vaters, der wegen Betrugs in der Justizanstalt Suben einsitzt, offenbar akribisch geplant. Bei seinem Krankenbesuch am Sonntag übergab der junge Serbe seinem 43-jährigen Vater ein Handy. Auf diesem Weg besprachen die beiden Männer die Flucht.

Sohn wartete bereits mit Fluchtfahrzeug

Am Montag um 14.40 Uhr sprang der Strafgefangene aus einem Fenster im zweiten Stock des Krankenhauses Schärding. Obwohl dieser Sprung - laut einem Polizisten - „nicht so ohne“ war, blieb der 43-Jährige offenbar unverletzt. Unten wartete bereits sein Sohn in einem Fluchtfahrzeug. In Reichersberg konnten Polizisten den Wagen stoppen - doch darin befand sich nur noch der Fluchthelfer. Er habe seinen Vater aus dem Auto aussteigen lassen, so die Angaben des Sohnes. Die Fahndung nach dem geflüchteten serbischen Strafgefangenen läuft.